El desgarrador mensaje de la Trilliza de Oro a siete años de la muerte de su hija

"Hace 7 años que te fuiste, pero estás en Cesitar y en Cala. Y ahora también en tus sobrinos", comenzó María Eugenia. De esta manera, expresó: "No hay ni un día en que no te piense, te hable, te recuerde, te extrañe. Tu ausencia algunas veces duele, y mucho, pero estás siempre dentro de mi. Seguí cuidándonos". En la postal, se la puede ver a Geñi con unos lentes de sol y disfrutando de una actividad al aire libre, y sus seguidores expresaron su apoyo con su "me gusta" en el posteo.