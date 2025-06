"El Diablito" dejó mudos a todos en el entrenamiento de Manchester City

Sin certeza

Hasta el momento, el club inglés no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el parte médico del jugador. Pep Guardiola, en declaraciones posteriores al partido, no había sido alarmista. “Es una lástima la pequeña lesión que ha tenido, por eso no ha podido continuar. Creemos que estará bien”, afirmó el entrenador, intentando transmitir tranquilidad, aunque sin ocultar la preocupación por la salud del futbolista.