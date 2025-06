"No me quiero ir": la inesperada reacción de "Tato" al consagrarse ganador de Gran Hermano

La inesperada reacción del campeón de Gran Hermano

En ese momento, sonó la voz de la autoridad de la casa. "Tato, felicidades", dijo "El Big". Luego de consultarle si lo que estaba pasando no era un sueño, la voz omnipresente le respondió: Llegó el momento de ¿sabés qué? abandonar la casa". Inmediatamente y de forma inesperada Ulises le respondió con una negativa: "No me quiero ir". "¿Cómo que no? agarrá la valija dale", le respondió el director de la casa. "Ya te dije, me quiero quedar a vivir acá", dijo el otro.