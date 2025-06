Ola de frío: las intoxicaciones por monóxido de carbono aumentaron 75% en Argentina

¿Por qué se conoce como “gas de la muerte”?

El monóxido de carbono (CO) es llamado “gas de la muerte” o “asesino silencioso” porque es incoloro e inodoro. No irrita la nariz ni los ojos. Eso significa que no se puede detectar por los sentidos como el del olfato y, por lo tanto, puede pasar desapercibido hasta que sea demasiado tarde.