Cartas de lectores: Consulado Argentino en Roma

Me dirijo a este prestigioso diario con el fin de destacar y agradecer el trabajo que nuestros compatriotas del Servicio Consular realizan en el exterior. Estando de viaje turístico en la ciudad de Roma el mes pasado, me robaron el pasaporte en la vía pública, con el agravante de que tenía que viajar de vuelta a nuestro país en el cortísimo lapso de un día. De no haber contado con el auxilio del Consulado perdía el pasaje de avión. Solicité asistencia y el día siguiente me entregaron un “Pasaporte de Emergencia”, con lo que todo quedó solucionado. Nuestro agradecimiento a los empleados que me atendieron con tanta amabilidad y eficiencia. A Dios gracias podemos ver todavía ejemplos de funcionarios públicos que cumplen honestamente con su deber.