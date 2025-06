Cartas de lectores: BEG Las Talitas, línea 107

Este año comenzó con cambios en las tarjetas de colectivos. Pasamos de Ciudadana y Metropolitana a SUBE e Independencia. A pesar de lo engorroso que es poder conseguir carga para las tarjetas, a pesar de que hablan de diferentes medios de pago para viajar, el problema está en la ciudad de Las Talitas, donde hace años ingresa el colectivo de la línea 7, pero con la división de líneas urbanas e interurbanas, esto requiere un cambio en el ingreso del 7 a la zona de El Colmenar donde comienza el recorrido de Las Talitas. Nos dicen los choferes, cuando les consultamos el porqué del nuevo recorrido de la línea 107 Grúa y 107 Calle 1, que dentro de poco ya no podremos tomar la línea 7 dentro de la ciudad; solo quedaría la línea 107 con los cambios de recorridos que están haciendo actualmente. El problema es que muchos niños, adolescentes y jóvenes viajan a diario a estudiar con la tarjeta del Boleto Estudiantil Gratuito; si apenas hace una semana se entregó el beneficio de la Tarjeta Sube Estudiantil. ¿Qué pasará si esta tarjeta ya no tendrá validez para usar en línea interurbana 107? Fue un gasto para la Provincia en el plástico de la tarjeta SUBE, y ahora deberían cambiarla por la Independencia estudiantil; el trámite no es rápido, por lo que sería, volver de nuevo a esperar la llegada de la tarjeta y la activación del sistema al realizar el cambio. Es por esto que si el ciclo lectivo ya comenzó, sería preferible que la línea 7 “El Ceibo”, por lo menos por este año, continúe con el recorrido normal, y así el próximo año ya se comienza con un nuevo sistema de recorrido nuevo para línea 107. Por favor a quien corresponda, que evalúe la situación por este año. Además de que muchos ya organizaron sus viajes a distintos establecimientoa educativos con el recorrido que hasta ahora tenemos en la línea 7. Ojalá puedan tener en cuenta lo que trato de exponer en esta carta..