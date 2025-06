Casación revisará el régimen de visitas de Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria

Por su parte, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola se opusieron en su momento a que la ex mandataria accediera al beneficio del arresto domiciliario. Sostuvieron que no existen razones de salud ni humanitarias que justifiquen una medida excepcional como esa, y que el encierro carcelario no vulneraría el derecho a un trato digno.