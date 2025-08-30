Secciones
SociedadActualidad

Cómo reutilizar el aceite de cocina para ahorrar o ganar dinero

El aceite de cocina es un gran tesoro incluso después de usarse para la cocina. Los usos te sorprenderán.

Cómo reutilizar el aceite de cocina para ahorrar o ganar dinero
Hace 1 Hs

La personas que tienen aceite de cocina usado en casa realmente cuentan con un gran recurso, dado su frecuente uso cotidiano para preparar diversos alimentos. Sin embargo, este ingrediente culinario se convierte en un residuo difícil de gestionar una vez que ha cumplido su función. Por ello, se vuelve esencial conocer y aplicar métodos adecuados para su eliminación o, mejor aún, su reciclaje. 

Sube el precio del aceite de soja y mejora la proyección de ingreso de divisas para Argentina

Sube el precio del aceite de soja y mejora la proyección de ingreso de divisas para Argentina

Descartar el líquido oleoso por el desagüe provoca un severo daño al entorno, contaminando fuentes hídricas y obstruyendo conductos sanitarios. Ante esta problemática, emerge una propuesta sostenible y accesible: reutilizar este desecho para fabricar artículos útiles para el hogar. Esta práctica no solo mitiga la polución, sino que también transforma un problema en una solución ingeniosa.

El impacto de los desechos del aceite y las alternativas

La inadecuada disposición del aceite culinario por la bacha genera graves consecuencias ecológicas, afectando directamente nuestros ecosistemas acuáticos. Esta acción no solo obstaculiza el funcionamiento de las depuradoras de agua, sino que también ocasiona obstrucciones en las redes de tuberías domésticas y urbanas. Por tanto, es crucial adoptar un manejo responsable para proteger nuestro planeta de estos efectos nocivos. 

La reutilización de este desecho oleoso representa una medida proactiva y eficaz para reducir la carga contaminante en el medio ambiente. Transformar lo que sería un contaminante en un elemento funcional ofrece una doble ventaja. Esta iniciativa convierte un residuo en un recurso práctico para múltiples tareas cotidianas dentro del hogar.

Alternativas creativas para reutilizar el aceite

Una de las opciones más conocidas y sencillas para dar una segunda vida a este subproducto es la elaboración de jabón casero. Este producto resultante es ideal para la limpieza diaria, permitiendo lavar ropa, pisos y utensilios de cocina de manera efectiva.

Es fundamental manejar la soda cáustica con precaución y no utilizar este jabón en la piel sin asesoramiento profesional.

Para su fabricación, se requiere:

-1 litro de aceite vegetal usado (bien colado con filtro de papel o tela fina).

-135 gramos de soda cáustica en escamas.

-300 ml de agua fría.

-Un recipiente de plástico o acero inoxidable (nunca de aluminio).

-Una cuchara de madera o palo de amasar para mezclar.

-Moldes (de silicona, cajas de cartón o potes plásticos).

-Guantes y gafas de protección.

Otra alternativa es la creación de antorchas domésticas para exteriores:

Perfectas para adornar jardines, balcones o terrazas. Estas no solo brindan un toque ornamental, sino que también proveen iluminación útil por varias horas, siendo recargables y ecológicas. Para elaborarlas, se necesitan:

-Un frasco de vidrio con tapa metálica.

-Aceite usado y colado.

-Mecha de algodón o cordón grueso.

-Un martillo y un clavo (para perforar la tapa).

-Piedritas o arena decorativa (opcional).

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Por qué no deberías reutilizar los repasadores de cocina: la advertencia de los expertos

Por qué no deberías reutilizar los repasadores de cocina: la advertencia de los expertos

El utensilio que está en todas las cocinas y es cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud

El utensilio que está en todas las cocinas y es cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud

Cómo preparar un pollo a las verduras en freidora de aire: fácil y saludable

Cómo preparar un pollo a las verduras en freidora de aire: fácil y saludable

Por qué tu café de la mañana es diferente de cualquier otro momento del día

Por qué tu café de la mañana es diferente de cualquier otro momento del día

Cómo usar el romero para fortalecer el cabello y estimular su crecimiento

Cómo usar el romero para fortalecer el cabello y estimular su crecimiento

Lo más popular
Denunció que le pidieron U$S 100.000 para influir en el voto de un camarista federal
1

Denunció que le pidieron U$S 100.000 para influir en el voto de un camarista federal

El escándalo Andis: nuevos audios involucran a Karina Milei
2

El escándalo Andis: nuevos audios involucran a Karina Milei

El desafío más difícil de la UNT: recuperar el prestigio perdido
3

El desafío más difícil de la UNT: recuperar el prestigio perdido

Las Cejas, en la mira: denuncias contra la delegada y una advertencia de Jaldo
4

Las Cejas, en la mira: denuncias contra la delegada y una advertencia de Jaldo

Naftas: anunciaron otra suba a partir del lunes
5

Naftas: anunciaron otra suba a partir del lunes

Caso Alberdi: “No tenemos nada que ver con el narcotráfico”, aseguró Luis Campos
6

Caso Alberdi: “No tenemos nada que ver con el narcotráfico”, aseguró Luis Campos

Más Noticias
Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Las pruebas que refuerzan los rumores de reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa

Las pruebas que refuerzan los rumores de reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa

Agosto se despide con un sábado primaveral en Tucumán

Agosto se despide con un sábado primaveral en Tucumán

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor

Feng Shui: dónde colocar un frasco con sal para atraer la abundancia en septiembre

Feng Shui: dónde colocar un frasco con sal para atraer la abundancia en septiembre

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

“Homo Argentum” llega a las plataformas de streaming: dónde verla y cuándo

“Homo Argentum” llega a las plataformas de streaming: dónde verla y cuándo

Comentarios