Cómo reutilizar el aceite de cocina para ahorrar o ganar dinero

La personas que tienen aceite de cocina usado en casa realmente cuentan con un gran recurso, dado su frecuente uso cotidiano para preparar diversos alimentos. Sin embargo, este ingrediente culinario se convierte en un residuo difícil de gestionar una vez que ha cumplido su función. Por ello, se vuelve esencial conocer y aplicar métodos adecuados para su eliminación o, mejor aún, su reciclaje.