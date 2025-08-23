Recuperá el verde de tu pasto con este objeto que todos tienen en casa

Mantener el césped como el de las revistas de jardinería puede ser mucho más complicado de lo que parece. Las bajas temperaturas que reducen la actividad de las raíces, la sequedad del clima y los daños de las heladas pueden teñir de color amarillo la imagen de nuestro patio. Pero hay buenas noticias: podemos devolverle el verde a ese pasto descolorido con una sencilla herramienta.
La estrategia más conocida y efectiva para mantener el césped, es como ya sabemos, regarlo. Echar agua, así como fertilizar el terreno, cortar y drenar el pasto regularmente es lo que puede conservarlo en buen estado. Pero los cuidados habituales a veces no son suficientes.
Este utensilio es fundamental para cuidar el césped
El rastrillo puede ser un gran aliado para cuidar el césped, aunque no lo creamos. Según un artículo de Huffpost, limpiar las hojas secas y duras evita que se acumulen. Los expertos recomiendan hacerlo cada dos días y, después de limpiar, regar el pasto utilizando agua muy abundante y teniendo en cuenta el momento del día más adecuado. Se recomienda hacerlo al final de la tarde o al caer la noche para que el agua no se evapore del suelo.
Otros trucos fundamentales para cuidar el césped
Otros trucos, como el mencionado por Minuto Uno Neuquén es cortar el césped regularmente de una forma específica. La regla general es no cortar más de un tercio de la altura del césped en una sola vez. Mantener las cuchillas del cortacésped afiladas es crucial para evitar dañar las hojas del césped. Además, variar la dirección del corte cada vez que se siega ayuda a prevenir la compactación del suelo y el crecimiento desigual.
Es importante no olvidar la aireación del suelo. Esta práctica ayuda a mejorar la circulación del aire, el agua y los nutrientes en el suelo. Para ello, vas a perforar pequeños agujeros en el césped para reducir la compactación del suelo y promover el crecimiento de raíces saludables. Quienes entienden el tema recomiendan airear el césped al menos una vez al año, preferiblemente en primavera u otoño.
Por último, es fundamental quitar las malezas que pueden competir con el césped por los nutrientes y el agua. Los expertos sugieren utilizar herbicidas selectivos que eliminen las malezas sin dañar el césped. Además, mantener el césped denso y saludable es una de las mejores formas de prevenir la aparición de malezas, ya que un césped fuerte puede ahogar a las malezas.