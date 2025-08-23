Recuperá el verde de tu pasto con este objeto que todos tienen en casa

Este utensilio es fundamental para cuidar el césped

El rastrillo puede ser un gran aliado para cuidar el césped, aunque no lo creamos. Según un artículo de Huffpost, limpiar las hojas secas y duras evita que se acumulen. Los expertos recomiendan hacerlo cada dos días y, después de limpiar, regar el pasto utilizando agua muy abundante y teniendo en cuenta el momento del día más adecuado. Se recomienda hacerlo al final de la tarde o al caer la noche para que el agua no se evapore del suelo.