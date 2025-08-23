Secciones
SociedadActualidad

Recuperá el verde de tu pasto con este objeto que todos tienen en casa

Hay herramientas de las que conocemos su verdadera utilidad.

¿Cómo devolverle el color al césped? ¿Cómo devolverle el color al césped?
Hace 2 Hs

Mantener el césped como el de las revistas de jardinería puede ser mucho más complicado de lo que parece. Las bajas temperaturas que reducen la actividad de las raíces, la sequedad del clima y los daños de las heladas pueden teñir de color amarillo la imagen de nuestro patio. Pero hay buenas noticias: podemos devolverle el verde a ese pasto descolorido con una sencilla herramienta.

Siete trucos para conseguir vuelos baratos y ahorrar en tus vacaciones

Siete trucos para conseguir vuelos baratos y ahorrar en tus vacaciones

La estrategia más conocida y efectiva para mantener el césped, es como ya sabemos, regarlo. Echar agua, así como fertilizar el terreno, cortar y drenar el pasto regularmente es lo que puede conservarlo en buen estado. Pero los cuidados habituales a veces no son suficientes.

Este utensilio es fundamental para cuidar el césped

El rastrillo puede ser un gran aliado para cuidar el césped, aunque no lo creamos. Según un artículo de Huffpost, limpiar las hojas secas y duras evita que se acumulen. Los expertos recomiendan hacerlo cada dos días y, después de limpiar, regar el pasto utilizando agua muy abundante y teniendo en cuenta el momento del día más adecuado. Se recomienda hacerlo al final de la tarde o al caer la noche para que el agua no se evapore del suelo.

Otros trucos fundamentales para cuidar el césped

Otros trucos, como el mencionado por Minuto Uno Neuquén es cortar el césped regularmente de una forma específica. La regla general es no cortar más de un tercio de la altura del césped en una sola vez. Mantener las cuchillas del cortacésped afiladas es crucial para evitar dañar las hojas del césped. Además, variar la dirección del corte cada vez que se siega ayuda a prevenir la compactación del suelo y el crecimiento desigual.

Es importante no olvidar la aireación del suelo. Esta práctica ayuda a mejorar la circulación del aire, el agua y los nutrientes en el suelo. Para ello, vas a perforar pequeños agujeros en el césped para reducir la compactación del suelo y promover el crecimiento de raíces saludables. Quienes entienden el tema recomiendan airear el césped al menos una vez al año, preferiblemente en primavera u otoño.

Por último, es fundamental quitar las malezas que pueden competir con el césped por los nutrientes y el agua. Los expertos sugieren utilizar herbicidas selectivos que eliminen las malezas sin dañar el césped. Además, mantener el césped denso y saludable es una de las mejores formas de prevenir la aparición de malezas, ya que un césped fuerte puede ahogar a las malezas.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis
1

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

Tres trucos para descongelar carne sin poner en riesgo tu salud
2

Tres trucos para descongelar carne sin poner en riesgo tu salud

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas
3

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas

El caso Las Cejas y el clientelismo estructural
4

El caso Las Cejas y el clientelismo estructural

Jaldo: Podemos cambiar y elegir qué modelo de Argentina y qué modelo de Tucumán queremos
5

Jaldo: "Podemos cambiar y elegir qué modelo de Argentina y qué modelo de Tucumán queremos"

Tras el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad, la oposición cargó contra el gobierno de Milei
6

Tras el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad, la oposición cargó contra el gobierno de Milei

Más Noticias
Bloquearon a Magis TV para siempre: ¿qué alternativas existen para ver películas gratis?

Bloquearon a Magis TV para siempre: ¿qué alternativas existen para ver películas gratis?

Títulos imperdibles: las mejores series y películas para ver en Netflix este fin de semana

Títulos imperdibles: las mejores series y películas para ver en Netflix este fin de semana

Números de éxito: el programa sorpresa de Mario Pergolini que registró un rating inesperado

Números de éxito: el programa "sorpresa" de Mario Pergolini que registró un rating inesperado

Nicolás Vázquez confirmó que ya se divorció de Gimena Acccardi: Es lo más sano

Nicolás Vázquez confirmó que ya se divorció de Gimena Acccardi: "Es lo más sano"

Así está el Indio Solari hoy: la imagen que ilusiona a sus seguidores en Instagram

Así está el Indio Solari hoy: la imagen que ilusiona a sus seguidores en Instagram

Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

Tucumán y 10 provincias más se encuentran bajo alerta amarilla por vientos y tormentas severas

Tucumán y 10 provincias más se encuentran bajo alerta amarilla por vientos y tormentas severas

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

Comentarios