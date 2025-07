Lleva 35 años en Tucumán, cumplió un sueño en San Martín y asegura que el amor no se va

¿Pensó en mudarse a otra provincia? “No. Tenía todas mis cosas acá y me dediqué a otra actividad. Siempre muy a gusto. La gente del fútbol, no solo de San Martín, me saluda y me reconoce aún hoy a pesar de los años, y eso es muy gratificante para mí”, responde. Hoy, entre números, micrófonos y recuerdos, Bini transita su vida tucumana con la misma convicción con la que alguna vez soñó jugar en La Ciudadela.