No te lo podés perder: este thriller psicológico es furor en Netflix y no es apto para menores

Obsesión secreta es una de esas películas que, a pesar del paso del tiempo, sigue generando furor en Netflix. Desde su estreno en 2019, este thriller psicológico se mantiene entre las más vistas del catálogo, ganándose el reconocimiento de los suscriptores por su intensa trama, su ritmo atrapante y su giro inesperado. No es apta para menores de edad, y eso no es casualidad: durante dos horas, la tensión no da respiro.