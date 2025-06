Donald Trump anunció un alto el fuego entre Israel e Irán y aseguró que “la guerra se considerará terminada”

“Fue una respuesta muy débil, que esperábamos y hemos contrarrestado muy eficazmente. Se han disparado 14 misiles: 13 fueron derribados y uno fue ‘liberado’ porque se dirigía en una dirección no peligrosa. Me complace informar de que ningún estadounidense resultó herido, y apenas se produjeron daños. Y lo que es más importante, lo han sacado todo de su ‘sistema’, y es de esperar que no haya más odio”, había evaluado Trump en un mensaje previo, que pareció apuntar a una desescalada de la crisis.