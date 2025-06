Cartas de lectores: repavimentación y practicidad

A cada rato veo lectores que quieren cambiar el nombre de Nestor Carlos Kirchner por Julio Argentino Roca, como la señora Sánchez: la verdad este tema tan trillado que más ha generado divisiones, y no entraré en polémica porque cada presidente hizo lo suyo quisiera responder que más que cambiar de nombre se debería asfaltar dicha avenida de punta a punta dado las grietas tremendas que tiene sobre todo de tránsito pesado que día a día pasan por ahí conectando con la ruta nacional 9. No es simplemente cambiar un letrero, es hacer todo un trámite para que figure en DNI, boletas de pagos, facturaciones, entre otras cosas, de todas aquellas personas físicas o jurídicas que viven en esa zona. La señora intendenta dijo que en tres meses se solucionaba el problema de los baches y cada vez están más destruidas las calles. En vez de seguir con todo esto, quisiera poder circular en mi vehículo por calles en condiciones y no estar adivinando qué nuevo pozo encontraré en cualquiera. Roca vs. Kirchner no cambia la cuestión; es hora de plantearse cómo vivir mejor y pensando en un futuro como un país que mira adelante sin odio, como estamos acostumbrados.