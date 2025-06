La Justicia rechazó el pedido de Cristina Kirchner para recibir visitas sin restricciones en su prisión domiciliaria

Un fallo que será apelado

Desde el entorno de la ex mandataria anticiparon que la decisión del TOF N° 2 será apelada ante la Cámara Federal de Casación Penal. La defensa sostiene que, de acuerdo a la legislación vigente, las personas que cumplen condena bajo modalidad domiciliaria tienen derecho a desarrollar todas las actividades que no están expresamente prohibidas por la ley. A su vez, argumentan que los jueces no pueden imponer reglas adicionales a las ya previstas por el Código Penal.