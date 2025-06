Verón cargó contra River por el fichaje de Salas y reavivó viejas tensiones con Brito y Gallardo

Verón no tardó en responder. En una entrevista con TyC Sports, replicó: "Brito dijo que nos prestan plata. Un préstamo no tiene que molestarle, si él maneja un banco, prestó plata toda la vida", y añadió: "No tuvimos nada que ver con Driussi, solo hicimos una averiguación. Hay inseguridad porque ven un competidor", había deslizado.