¿Por qué el GP de Austria puede marcar el despegue de Franco Colapinto en Alpine?

La cita en el Red Bull Ring no es una más para el joven nacido en Pilar. No sólo porque representa la quinta carrera que disputa con Alpine (como parte del calendario progresivo que el equipo anunció a comienzos de año), sino también porque llega a un trazado que conoce bien y en donde ha brillado en otras categorías. “Austria tiene muchas curvas rápidas, y ahí es donde nuestro auto se destaca. Es una pista que me gusta mucho y de la que tengo muy buenos recuerdos”, comentó hace algunos días.