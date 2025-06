Papelera Tucumán: trabajadores, en alerta por despidos, condiciones laborales y caída del consumo

"En momentos de crisis, tenemos que salir adelante juntos, y el diálogo es fundamental. Tenemos vocación de diálogo, aunque no sabemos cómo seguirá esto. No reincorporaron a los despedidos; sin embargo, están contratando gente. Eso demuestra que se trató de una decisión política, ya que no se presentó un procedimiento preventivo de crisis", dijo el dirigente.