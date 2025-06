La peculiar historia de “Freed from Desire”, la pegadiza canción del Mundial de Clubes

Gala, que compuso la canción en 1996 a los 20 años, explicó que su creación estuvo influenciada por el entorno artístico de Nueva York, donde estudiaba fotografía. “Me metí en la música porque fotografiaba bailarines, músicos y DJs”, comentó en una entrevista. Su carrera despegó rápidamente con su álbum debut Come into My Life, y logró vender más de seis millones de discos en todo el mundo. Aunque canta en inglés, siempre ha declarado su afecto por Italia, donde fue reconocida como “mejor cantante femenina del año” por la revista Musica e Dischi.