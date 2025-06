¿Se queda afuera otra vez? La sorpresiva decisión que tomaron en Boca Juniors con Cavani

La nota negativa del entrenamiento la dio Ayrton Costa, quien arrastraba molestias antes de enfrentar a los bávaros. Pese a eso, fue titular y completó los 90 minutos mostrando carácter. No obstante, terminó el partido visiblemente afectado y, aunque todavía no se le realizaron estudios médicos, desde Boca ya anticipan que no llegará al próximo encuentro.