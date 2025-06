¿Será titular? Lionel Messi encendió las alarmas en la previa de un partido clave para Inter Miami

El técnico también remarcó que no hay espacio para la especulación y que afrontarán este desafío con decisión. “No vamos a especular. Este es uno de los partidos más importantes de la historia de nuestro club”, sostuvo con firmeza. A su entender, el recorrido de Inter Miami en el certamen ya marcó un quiebre: “Todos coincidimos que el club dio un paso importante a la hora de competir, había algunas dudas antes del comienzo, pero no me quiero quedar con eso. No es el momento para hacer un análisis del Mundial de Clubes. Estamos en plena competencia”.