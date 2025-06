El comentario de Pogba sobre la hinchada de Boca que enloqueció a los fanáticos del "Xeneize"

El ex jugador de la Juventus y el Manchester United aprovechó su estadía en Estados Unidos para reencontrarse con viejos conocidos: Juan Román Riquelme, Marcos Rojo, Ander Herrera, Sergio Romero y Edinson Cavani. “Charlamos de todo, la vida, la familia, me preguntaron cuánto tiempo me quedaba (de la sanción), normal, hablamos de fútbol. Hacía muchos años que no los veía y hablamos por mensajes, son buena gente”, contó Pogba sobre el encuentro con sus ex compañeros.