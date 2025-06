Tras el bombardeo a las instalaciones nucleares, Donald Trump no descartó un cambio de régimen en Irán

“No es políticamente correcto utilizar el término ‘cambio de régimen’, pero si el actual régimen iraní es incapaz de hacer a Irán grande de nuevo, ¿por qué no habría un cambio de régimen? ¡MIGA!“, señaló Trump en un posteo por la tarde en su red Truth Social, al hacer un juego de palabras con su mantra Make America Great Again (MAGA). Así, pareció contradecir a dos de sus principales funcionarios, que habían afirmado que ese no era el objetivo del operativo militar.