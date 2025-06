Cartas de lectores: Cristina y el poder real

“La bala que no salió y el fallo que sí saldrá”, fue el titular del diario “Clarín”, luego del intento de asesinato contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (MC). Fue el 1 de septiembre de 2022. En diciembre del mismo año, estallaba el escándalo de Lago Escondido, haciéndose público que jueces, fiscales, funcionarios porteños y periodistas del Grupo “Clarín” habían viajado a la estancia del magnate Joe Lewis en el sur del país, entre los que se encontraban varios de los jueces que luego condenarían a Cristina. El odio que los grupos concentrados y medios hegemónicos sienten por CFK no es ideológico ni político. Ni siquiera económico, ya que su poder no solo se mantuvo intacto durante la década ganada, sino que se consolidó aún más durante el posterior gobierno de Mauricio Macri. Su odio es personal y misógino, porque fue Cristina quien desnudó a los dueños de la Argentina, con nombres y apellidos. La Ley de Medios, la investigación por el robo mediante coerción de Papel Prensa; el conflicto con las patronales del complejo agroexportador y el no alineamiento con EEUU y el FMI fueron los ejes comunicacionales mediante los cuales este poder atacó y criminalizó al gobierno nacional y popular de CFK. Entiendo la frustración de los de aquel lado de la Grieta, porque no pudieron verla esposada; arrojada en una cárcel y, sobre todo, quebrada. Hasta llegaron a preguntarse, luego de tragarse una nueva derrota con la domiciliaria, si correspondía que Cristina saliera al balcón. Entiendo el ridículo balbuceo de la ministra Patricia Bullrich, ante tanta expresión popular inundando Buenos Aires, ya que la señora de la Embajada tampoco sabe qué hacer con Cristina y su pueblo. Por cierto: ¿escucharon el silencio de un millón de personas, concentradas en el mensaje grabado de Cristina? Algunos invitan a la autodestrucción y a la sumisión, mientras que el campo nacional y popular bregará siempre por la conciencia de clase y el pensamiento crítico. Dentro de 30 o, tal vez, 100 años, las efemérides dirán que un 18 de junio de 2025 la figura de Cristina se convertía en leyenda. Por mirar a una tortuga en fuga, un águila guerrera se les posó sobre el balcón y ahora no saben qué hacer con ella. En realidad, nunca supieron qué hacer con ella.