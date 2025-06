Daniela Cardone confesó que embalsama a sus gatos muertos

“Vos sabés que hace tres días se me fue otro gatito. Ahora se fue el número siete...”, reveló conmovida frente a la mirada sorprendida de Mirtha Legrand. La diva, entre curiosa y sorprendida, no tardó en preguntarle si no le generaba inquietud tener a sus mascotas muertas dentro de la casa. Pero Cardone fue clara: “Los embalsamo porque compartieron casi diecisiete años. La verdad que tengo una vida con ellos. Y los extraño mucho”.