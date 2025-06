Un año más tarde, alguien decidió rescatar un viejo escritorio. Un vidrio aplastaba un atlas descolorido. Al levantarlo, sintieron alivio: no se había pegado y no hacía falta rasquetear. El atlas de papell se quebró como un hojaldre y, para sorpresa general, una hoja había permanecido allí, como esas tortugas que los viejos mapas de tierra plana suponían que soportaban el mundo. No hubo dudas sobre lo que tenían entre manos: seguro empezaba con la palabra “Pagaré…”.