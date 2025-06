Cartas de lectores: ¿Alguien entiende?

Uno de los motivos de la prisión domiciliaria de la ex presidenta es que sufrió un intento de magnicidio. Sin embargo, los mismos jueces le permiten salir al balcón. ¿No es un lugar súper sensible, donde cualquiera -escondido o no- puede apuntar un arma y dispararle? No es un razonamiento ilógico. Creo que también, por seguridad, no puede estar con otras reclusas que podrían atentar contra ella. Otro motivo es el ser una persona mayor de 70 años. Parece que los jueces ignoran que la expectativa de vida se ha estirado bastante por los progresos de la medicina, la buena nutrición, los hábitos sanos. Me pueden decir que hay gente que se muere antes... ¡Los hay! Pero también hay otros que viven hasta los 90 y tantos. A esta señora que baila frenéticamente en ese balcón arengando a sus seguidores se la ve bastante saludable. ¿Cuántos pedidos de presos mayores de 70 pueden venir a raíz de esto, con todo lo que nos costaría económicamente? Porque la ley, dicen, es igual para todos. ¿Lo es? Me da una tristeza infinita entender que ella sigue teniendo más poder que el más poderoso. Lo que hizo el miércoles pasado, de estar virtualmente presente en un escenario vacío, me puso los pelos de punta. No porque sea antinada. Soy proArgentina. Pero no de esta que están viendo todos los televidentes del mundo. No la de los comentarios irónicos. No la que da rienda suelta a miles de memes que la vapulean. El general Belgrano dijo: “Ay, patria mía”. Así digo también ahora. Porque me duele el país; me duele su gente. Porque lo que ocurre aquí es único, inédito, incomparable. Porque no puedo contener lágrimas de impotencia. ¡No puedo!