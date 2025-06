Concurso de parecidos a Pedro Pascal: ¿quién ganó y cómo comenzó la idea?

Cómo llego el ganador al concurso de parecidos a Pedro Pascal

El domingo 15 de junio, durante el Día del Padre, se realizó un concurso para encontrar al participante con mayor parecido físico al actor de The last of us. Alrededor de 30 personas se presentaron y el público eligió como ganador a George Gountas, un padre de 42 años oriundo de Greenpoint, Brooklyn. El premio consistió en un cheque de 50 dólares y un año entero de burritos gratis.