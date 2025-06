Camionero promete una noche de pura potencia rockera

“Hubo una alineación muy sinérgica entre nosotros dos, porque a las dos bandas que teníamos antes nos gustaba esto: rock and roll, blues -le dijo Luis a Página/12-. Estamos acostumbrados a tocar en múltiples lugares. Desde el más básico hasta el más complejo. No tenemos ningún prurito para desarmar nuestras cosas arriba del escenario. No tenemos ningún flash de estrella”.