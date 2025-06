Cartas de lectores: cambio de titularidad

Entiendo que cada institución o empresa tenga su propia reglamentación. Ahora, lo que no entiendo es que sean tan obtusos o cerrados al no querer aplicar el sentido común, a fin de darle una solución a un usuario/cliente. Se compró el inmueble el día 24/10/2024 según escritura e informe del Registro Inmobiliario. Para iniciar el trámite de cambio de titularidad del servicio de gas, me comuniqué telefónicamente en el mes de diciembre del 2024 con la empresa. La respuesta que me dieron es que el trámite lo debía hacer por la página web de la empresa. Bien, procedí a ingresar a dicha página en la que cuenta un acceso para “Cambio de Titularidad”. Al ingresar solicitó todos los datos del nuevo titular y que se debería adjuntar copia de la escritura, del documento de identidad y foto del medidor. Al terminar de hacer todo lo que me pedían, se procedió a teclear el ícono de (enviar). Con fecha 17/01/2025 enviaron una respuesta al mail ingresado en la carga de los datos. En el mismo informan que “La solicitud ingresada de titularidad del servicio ubicado en Barrio……. Se realizó exitosamente. El trámite Nro. 1354129 se encuentra en proceso de confirmación a la espera del pago, pronto recibirás un mail con tu nuevo número de referencia”. Mientras tanto, nosotros seguíamos pagando todas las facturas del servicio, pero a nombre del anterior titular. Luego el 12/03/2025, recibimos otro mail de la empresa con el siguiente texto: “¡Hola! ¿Cómo estás? Le informamos que no se ha efectuado cambio de titularidad en el servicio por cuanto está vencido. Por lo que deberá realizarlo nuevamente”. Mientras tanto, nosotros seguíamos pagando las facturas del servicio, pero a nombre del anterior titular. El día viernes 14/03/2025 volvimos a realizar el mismo trámite, adjuntando nuevamente todo lo indicado en nuestra primera presentación. Trámite identificado con el Nº 1433869. Quiero aclarar que el cambio de titularidad en Catastro Provincial, Registro Inmobiliario, Dirección General de Rentas (DGR), Dirección de Rentas Municipal (DRM), en los servicios de energía eléctrica (EDET) y servicio de agua y cloaca (SAT) fue realizado de inmediato, con sólo la presentación de la escritura y el DNI. Hasta el día 16/06/2025 continuamos sin poder realizar el cambio de titularidad. Y recibimos la nueva factura con vencimiento 30/06/2025, pero sigue a nombre del propietario anterior.