Cartas de lectores: Convivencia en tiempos de crisis

Soy un vecino de San Miguel de Tucumán preocupado por las condiciones de vida de los vecinos de esta ciudad donde la pobreza está causando mucho dolor y sufrimiento debido a la desocupación existente, donde en muchos hogares no logran alimentarse con las cuatro comidas (desayuno, almuerzo, merienda y cena). La cena fue reemplazada por una merienda tardía para luego irse a dormir con el estómago semivacío; cuando no hay circulante de dinero y el famoso “no hay plata” del presidente Milei deja a los tucumanos pobres en una situación bastante difícil. Inclusive a quienes recurren a los pocos comedores y merenderos que funcionan con muchas dificultades debido a la crisis económica que golpea con más fuerza a los que menos tienen. Las changas en los barrios desaparecieron y las oportunidades de conseguir un trabajo son cada vez más difíciles; comprar medicamentos se hace imposible y se recurre siempre a los servicios que ofrece el Estado como única alternativa (hospitales, dispensarios, farmacia oficial, etc). También preocupan los jóvenes que recurren al consumo de drogas (paco); urge recuperarlos para que salgan del infierno de las adicciones y puedan ser útiles a la sociedad. El esfuerzo del Gobierno, la Policía y la Municipalidad es realmente importante pero insuficiente. En los barrios se podrían realizar siembras de huertas familiares pero con la modalidad de no utilizar tierra, sino en un caño plástico, dotándolo de agua y nutrientes y semillas; se puede tener una cosecha importante de verduras y frutas para consumo; si son varios los interesados se puede pactar qué verdura plantar y luego canjearlas entre vecinos (yo te doy tomate, tú me das lechuga o pimiento, etc. y así pueden ayudarse en la economía hogareña). Esta práctica se llama hidroponía y es muy fácil y rápido el desarrollo y crecimiento con este sistema. También funcionan bien los gallineros comunitarios donde solo se requiere un espacio para realizar las instalaciones para la cría de pollos; en muy poco tiempo -40 días desde su nacimiento hasta su consumo-, el proceso es corto. También con la cría de gallinas ponedoras: ponen en 1 año 18 docenas de huevos x gallina. Las cocinas comunitarias abaratan los costos de alimentos a consumir. La organización de compras comunitarias también ayuda; asociarse es clave para que el dinero sea bien aprovechado. La convivencia y ayuda entre vecinos en tiempos de crisis se vive mejor.