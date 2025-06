Cartas de lectores: Estacionamiento pago

Luego del fallo de la Cámara Contencioso Administrativa de anular el decreto y la adjudicación a una determinada empresa para el estacionamiento pago, el futuro pliego debe ser reconsiderado en su totalidad. Cuando se implementó este sistema, en gestiones anteriores las cuadras adjudicadas no eran las mismas para el cobro; con el tiempo fueron eliminadas las mismas para dar mayor fluidez al tránsito y desalentar el uso del automóvil especialmente en la zona de las cuatro avenidas, pero como somos pícaros le extendieron el radio cobrando fuera de las cuatro avenidas. ¿Qué tiene que ver ese sector con la fluidez del tránsito? Los que estacionan en la calle son personas de laburo, no tienen garage muchos de ellos, no hay guarderías y les resultaría oneroso alquilar o construir en sus casas. Cuando yo era concejal y se trató el tema, en sus oportunidades voté en contra de esta y otras disposiciones junto a Claudio Viña y Roberto Ávila. En una palabra, me pregunto: ¿para qué sirve, con las pocas calles a adjudicar, si no es rentable? Extenderla a las arterias arriba mencionadas va en detrimento de la economía de los vecinos que aún tienen que soportar la salvaje política de ajuste: para ello municipalicen el servicio, dan trabajo y precios módicos, entre otras cosas.