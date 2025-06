Del triple inolvidable del tucumano Lezcano, a la expulsión menos pensada

Fue con ese triple imposible de "El Tucu" en el último minuto de juego que se llegó al quinto partido. A pesar de la proeza de Lezcano, el equipo de Caballito no pudo liquidar la serie ante el campeón vigente de la Liga Nacional no sin antes tener otro hecho particular. No de tanta trascendencia, pero que sí le brindó un simpático toque de atracción al torneo.