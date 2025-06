El uso de inteligencia artificial en Recursos Humanos: los algoritmos también tienen prejuicios

Mientras tanto, especialistas recomiendan no delegar por completo las decisiones a los sistemas automáticos y combinar las herramientas tecnológicas con una mirada crítica y humana. “Si bien la inteligencia artificial aporta eficiencia, velocidad y mejora en los procesos, hay aspectos clave en la gestión del talento que siguen siendo irremplazables y profundamente humanos. La comprensión emocional, el abordaje de situaciones complejas y el tratamiento sensible de los vínculos en los equipos siguen requiriendo de empatía, criterio y experiencia. Por suerte, la IA aún no puede replicar esas habilidades. En este equilibrio, el valor humano no sólo complementa, sino que jerarquiza los automatismos tecnológicos. Esa es la verdadera diferenciación en la gestión moderna del talento”, concluye Laura Aramburu, de la misma consultora.