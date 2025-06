Entró 15 minutos, hizo un gol y dio una asistencia: se cumplen 19 años del debut de Messi en el Mundial

Una bendición desde el Diez

“Antes del partido, Diego se me acercó y me deseó suerte”, recordó el propio Messi tras su debut en aquel Mundial, con solo 18 años. Por su parte, Maradona no dudó en elogiarlo. “Lo vi en el vestuario y le dije que estuviera tranquilo para cuando se le diera la oportunidad. ¡Y cómo cumplió! Messi es un fenómeno, tiene una marcha más que el resto. Yo respeto mucho a Pekerman, pero Leo tiene que jugar”.