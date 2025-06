Estos son los tres errores que deberías evitar al cargar el celular para que tenga una vida útil más larga

Tres errores que debes evitar para cargar y cuidar tu celular smartphone

-No cargues hasta el 100% y no dejes caer por debajo de 20%:

Aunque muchos smartphones ya incluyen configuraciones automáticas para mantener la carga dentro de este rango, es importante prestar atención y no salir de él. Cargar al 100% solo debería hacerse en casos puntuales, como cuando sabés que estarás muchas horas sin acceso a un enchufe. Esto se debe a que las baterías de iones de litio, presentes en la mayoría de los celulares, se desgastan más rápido si permanecen con carga completa durante mucho tiempo.