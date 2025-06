Fantasmas en la niebla tafinista

—Al principio me asustaba. Después me acostumbré. Me preparaba: empanadas, buen vino, libreta en mano. Me sentaba en ese sillón y miraba. A veces caía uno gordo como una Biblia; otras veces, dos flaquitos. Apostaba conmigo mismo cuáles serían. Alguna vez traje libros míos, pero es como si no los pudiera abrir. Esos… supongo que serán los míos cuando me toque a mí.