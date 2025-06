"El resultado me parece totalmente injusto", aseguró Martos tras el empate de San Martín

Tras el empate contra Almagro, el técnico de San Martín Ariel Martos analizó con firmeza el rendimiento del equipo en La Ciudadela. “El resultado me parece totalmente injusto. San Martín hizo un buen partido. Analizando el juego, no recuerdo situaciones claras del rival. Nosotros generamos muchas, pero no pudimos convertir”, aseguró Martos, que se mostró convencido del trabajo del grupo.