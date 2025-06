Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Concierto lírico pop en Virgen de la Merced 157

“Amigos para siempre”, “Memory (Grisabella) Cats!, “My Heart Will Go On”, “Time To Say Goodbye”, “Una vez en diciembre”, “On muy own”, “No llores por mí Argentina” y “El Fantasma de la ópera”, son algunas de las piezas que se podrá escuchar esta noche, a las 20, en el Teatro Miguel Ángel Estrella ubicado en Virgen de la Merced 157.