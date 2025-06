Breves: “La institucionalidad está funcionando a pleno en Tucumán”, sostuvo Miguel Acevedo

Así funcionarán los servicios municipales el lunes

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán informó cómo funcionarán los servicios municipales el lunes, durante el feriado por la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes. Asistencia Pública (Chacabuco 239): entre el sábado 14 y el lunes 16 de junio no habrá atención en consultorios. Se atenderán emergencias en la guardia médica (concurrir con DNI y barbijo); ómnibus: circularán con la frecuencia de los domingos; recolección de residuos: no habrá servicio; cementerios municipales: funcionarán en horario normal, excepto el domingo, que abrirán en horario corrido, de 8 a 18, por el Día del Padre; Mercado Municipal Dorrego: atenderá de 9 a 15; Museos municipales y centros culturales: no atenderán al público.