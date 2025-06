Rodrigo Lussich y Adrián Pallares: los “Socios al desnudo” cuentan secretos de famosos

Pero hay un límite: “gastar políticos por alguna cuestión que linda con el espectáculo, sí lo hacemos, sino, tratamos de no meternos. Más allá de que tengamos nuestra ideología, no lo hacemos parte de nuestro negocio. Es más lo que divide que lo que nos une con la gente”, coincidieron. “Los chismes son una excusa, pero no hacemos un espectáculo de chismes. No vamos a contar quién está embarazada. Eso lo hacemos en la tele”, aclara Lussich.