El salteño Kevin Benavides anunció su retiro del motociclismo: "No puedo manejar como me gustaría"

El principal motivo de su retiro son las lesiones acumuladas en los últimos años. La fractura de su brazo izquierdo, sufrida tras una caída en mayo de 2023, fue el punto de inflexión. Benavides confesó que no logró recuperar la fuerza ni la confianza necesarias para competir al nivel que exige una prueba como el Dakar. "No puedo manejar como me gustaría, y competir sin estar al 100% no es una opción para mí", sentenció.