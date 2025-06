El triple viral del tucumano Lezcano que dejó en shock al mundo: "Improvisé… y la metí desde mi aro"

"No lo grité... porque pensé que no valía. Me agarré la cabeza y cuando lo dieron válido, ahí recién caí: ¡había hecho historia!", cuenta aún incrédulo a LA GACETA Emiliano Lezcano, el joven nacido en Tafí Viejo que, con una jugada de otro planeta, se metió de lleno en la leyenda de la Liga Nacional de Básquet.