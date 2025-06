Confirmado: Ayrton Costa no recibió la visa y se queda sin Mundial de Clubes

Finalmente, Ayrton Costa no jugará el Mundial de Clubes con Boca. La Embajada de Estados Unidos le negó la visa y, tras varios intentos de gestión por parte del club, se confirmó que el marcador central no podrá sumarse a la delegación al torneo que Boca comenzará a disputar en Seattle. A pesar de que había sido incluido en la lista de buena fe con el número 32 y que aún se mantenía la esperanza de un permiso de última hora, la noticia fue categórica: no podrá ingresar al país.