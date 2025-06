Jaldo, en la inauguración de un tramo de la Ruta 307: "Lo que no hagamos por Tucumán, nadie lo hará por nosotros"

A lo largo del acto, el gobernador hizo énfasis en la necesidad de no caer en el pesimismo, a pesar de la crisis: “Tantas veces encendemos el televisor y parece que el mundo se viene abajo. Pero no debemos perder las esperanzas. No debemos bajar los brazos. Tenemos la obligación de seguir gestionando y trabajando juntos por nuestra gente”.