Después de la condena a Cristina Fernández, la familia de Lanata recordó al periodista

La hija mayor del periodista, Bárbara, habló con Nelson Castro y manifestó sentir orgullo de seguir siendo consultada por el trabajo de su padre. “Estas cosas hacen que mi papá siga acá, presente, que no se haya ido”, relató. “Es una cag*** que no haya podido verlo, porque creo que le hubiera gustado ver el resultado. Igual en casa no hablábamos mucho de este tema. Hablábamos cosas de padre e hija, de trabajo, pero no de Cristina”, contó después.