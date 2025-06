Voces de alarma sobre el narcotráfico

Quedó claro que la situación de Alberdi había detonado lo que parecía hervir bajo la superficie. Además de las denuncias por venta de estupefacientes de tiempo atrás, hacía pocos días se había detenido en la zona de la ciudad del sur a dos personas con un kilo de cocaína. En el análisis que realizaron en “Panorama Tucumano”, los dos legisladores consultados reconocieron los avances que se ha hecho con la ley de Narcomenudeo, así como el aumento de la tarea en el Operativo Lapacho. Pero uno de los parlamentarios opinó que “no ha habido mecanismo previo a evitar lo que finalmente ocurrió en Alberdi” y preguntó: “¿cómo llega la droga a Alberdi? Acá hay que investigar la red de narcotraficantes, la red de lavado de activos que todavía sigue siendo materia pendiente. La aplicación de la Ley de Narcomenudeo que les da herramientas al Poder Ejecutivo y al Judicial de causas federales, aparentemente a Alberdi no llegó”. Este legislador había advertido el lunes, en el ciclo LG Play, que hay que poner atención a lo que pasa en otros pueblos de Tucumán. De hecho, no hace mucho se dijo que la droga ya ha entrado hasta el poblado más pequeño de la provincia. Asimismo, en marzo el mismo ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, dijo que, aunque el Operativo Lapacho está arrojando buenos resultados, “los problemas en la frontera no se han solucionado todavía” y añadió: “sabemos qué secuestramos, pero no podemos determinar cuánto pasa sin ser descubierto. Tenemos que estar atentos a esta nueva realidad”.