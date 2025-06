Cristian Fredes, el ex Cuestión de Peso que tuvo que ser rescatado por los bomberos: “Creí que tenía los días contados”

En una emotiva entrevista brindada al ciclo Mujeres argentinas (El Trece), Fredes compartió el profundo impacto emocional que le dejó la experiencia: “Ahora me siento cuidado, me siento con ganas. Me cambió un montón. Volver a estar acá me da ganas. Pienso en un futuro que no pensaba antes”. Su testimonio fue una radiografía dolorosa y sincera de los efectos del aislamiento, el deterioro físico y la lucha constante con la obesidad.