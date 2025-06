San Martín recupera lesionados y mira de reojo el mercado de pases

En una situación similar se encuentra Gonzalo Rodríguez, quien hace 45 días sufrió la luxación del hombro derecho durante el partido frente a All Boys. La lesión no requirió cirugía, pero el proceso de rehabilitación es exigente y paulatino. Actualmente, trabaja en la recuperación funcional y en el fortalecimiento de la zona. Aún no hay una fecha estimada de regreso, aunque se espera que el próximo mes recién esté a disposición.