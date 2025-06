Cartas de lectores: El reino del revés

Dicen que en el reino del revés... ¿Argentina?...un ladrón es vigilante y otro es juez. Que la gente delinque y es millonaria, y el que trabaja no llega a fin de mes. Que la misma torta para 20, alcanza para 93. Vengan a ver cómo es el mundo del revés. Donde algunos funcionarios usan gafas transparentes, y aun así no ven cómo consume la gente. Y otros no las necesitan porque ellos mismos las venden o te invitan. ¿Total, qué más da? En cana nunca irán. Los pobres siguen a quienes les roban y los otros no saben qué hacer. Y en este reino del revés de nada te sirve ser honrada; es más, ¡qué tonta debés parecer cuando nunca robás nada! Y falta el peor capítulo, cuando montones de seguidores claman por la señalada, que es la reina de ese reino... Gritan, por ella convocados. Son como marionetas ruidosas. ¡Pero ninguno sabe nada! Nadie sabe si ella ya no está, que el reino pueda darse vuelta. A veces no todo es como parece. Y quizás este reino quiera seguir dado vuelta. Dicen que hay un bando de los buenos y otros de los que no lo son. Lo paradójico es que simplemente cambian roles según la ocasión.