Estados Unidos: marines, miedo y una ciudad cada vez más militarizada

Contra los latinos

Pablo Groba es un argentino que se mudó hace más de una década a Estados Unidos e hizo una vida en Los Ángeles. Allá se casó, adoptó dos niños y obtuvo la ciudadanía. Sin embargo, la preocupación se le nota en la voz. “Mucha gente puede estar afectada”, dice, en un mensaje enviado a LA GACETA. Muchos pueden estar sin documentos, pero no necesariamente, aclara. “No importa en realidad si tenés papeles o no porque están agarrando gente que no tiene ciudadanía, pero tiene papeles para estar acá legalmente, que han hecho los procesos como corresponden”, lamenta.